Футболисты, тренерский штаб и сотрудники итальянского клуба Фиорентина согласились на сокращение зарплат из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Правда, пока не сообщается, о какой сумме идет речь.

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники итальянского клуба "Фиорентина" согласились на сокращение зарплат из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Правда, пока не сообщается, о какой сумме идет речь.О соглашении руководства клуба с сотрудниками стало известно Football Italia. Ранее в июне еще один клуб серии А – "Болонья" – пошел на сокращение зарплат. Футболисты и сотрудники команды отказались от суммы, равной их одномесячной зарплате.Напомним, что чемпионат Италии по футболу, прерванный из-за пандемии коронавриуса, возобновляется 20 июня.