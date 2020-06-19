Руководитель формулической команды Alpha Tauri Франц Тост выразил удовлетворение тем, как выступают за его конюшню россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли. При этом он отметил схожесть карьер двух гонщиков, которым пришлось довольно сложно в системе компании Red Bull.

Руководитель формулической команды Alpha Tauri Франц Тост выразил удовлетворение тем, как выступают за его "конюшню" россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли. При этом он отметил схожесть карьер двух гонщиков, которым пришлось довольно сложно в системе компании Red Bull."Основная разница между нашими пилотами – в возрасте, — цитирует Тоста издание Formel Austria. – Даниилу 26 лет, а Пьеру – 24. Также у Даниила есть преимущество в опыте. Для обоих гонщиков переход в Red Bull случился довольно рано, по моему мнению, и это не сыграли им на руку"."По сути в какой-то момент у нас не было выбора: Себастьян Феттель ушел из Red Bull в Ferrari и Даниил просто оказался первым кандидатом на замену. Тем не менее, тогда у него за плечами был только один сезон в "Ф-1". К тому же, он пришел в чемпионат сразу из GP3, а это огромный вызов", — сказал глава Alpha Tauri."Но Даниил хорошо выступал. Он очень-очень быстр и порой опережал Даниэля Риккардо, просто обстоятельства в Red Bull не сложились. У Гасли схожий случай: старт сезона получился непростым, он часто попадал в аварии и, как следствие, не смог показать свою настоящую скорость. Но мы очень довольны обоими пилотами".