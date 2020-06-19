Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич и российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретились в Белграде. Дачич заверил, что Сербия не собирается вступать в НАТО, и подарил Лаврову гитару, поздравив его с прошедшим 70-летием.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич и российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретились в Белграде. Дачич заверил, что Сербия не собирается вступать в НАТО, и подарил Лаврову гитару, передает канал "Россия 24"."Что касается сотрудничества с НАТО, то мы готовы к сотрудничеству с этой организацией, но о полноправном членстве в альянсе речи не идет", – отметил сербский министр. Он добавил, что страна "никогда не введет санкции против российских друзей" даже под давлением Запада.Дачич отметил, что Сербия планирует вступить в Евросоюз, но при этом сохранит дружеские отношения с Россией и Китаем.После встречи Дачич поздравил Лаврова с прошедшим 70-летием, которое российский министр отмечал 21 марта."Мой друг и брат Сергей отметил семидесятилетие, а никто не верит, что ему столько исполнилось, думаю – 50", – сказал глава МИД Сербии и презентовал Лаврову гитару."Знаю, что у него среди всего прочего, как и у меня, музыка – составная часть жизни, – отметил он. – Вот гитара из специального дерева, которое мы выращиваем здесь в Сербии".Ранее Лавров подарил Дачичу, известному своими вокальными выступлениями перед иностранными делегациями, микрофон.