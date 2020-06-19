Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что в его ведомстве приняли решение сместить старт нового чемпионата России по футболу на неделю вперед. Таким образом, будет учтена просьба Российского футбольного союза об увеличении паузы между сезонами.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что в его ведомстве приняли решение сместить старт нового чемпионата России по футболу на неделю вперед. Таким образом, будет учтена просьба Российского футбольного союза об увеличении паузы между сезонами."Сейчас мы пришли к следующему варианту: начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать турнир 10 августа. Это вероятная дата, учитывая то, что просьба передвинуть старт одобрена на исполкоме РФС", – цитирует главу РПЛ РИА Новости.Напомним, что прерванный из-за коронавирусной инфекции нынешний чемпионат России по футболу возобновится 19 июня играми 23-го тура.