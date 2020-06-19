В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.

В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.Политик задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Якобы Бабарико был организатором мошеннической схемы и на днях пытался снять с подконтрольных ему счетов крупную сумму денег, сообщает "Беларусь-1".18 июня штаб претендента на пост президента сообщил, что политик и его сын Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестал выходить на связь. Ранее был заблокирован счет Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд. Оказалось, что политиков доставили в департамент финрасследований Комитета госконтроля Белоруссии в рамках следственных действий по делу Белгазпромбанка (кандидат в претенденты является его бывшим главой).В белорусском банке ранее прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на его базе якобы действовала организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу. В настоящее время по данному делу задержаны двадцать человек, в их числе топ-менеджеры банка.Сам Виктор Бабарико считает, что действия властей носят заказной политический характер. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что избирательная кампания в Белоруссии приобретает все более грубый характер. Действия в отношении политика можно расценивать как оказание на него давления с целью исключения из предвыборной гонки.Эксперт оценил популярность Бабарико примерно в 10-15 раз выше, чем у Александра Лукашенко, что вызывает у последнего "очень нервную реакцию". Безпалько считает, что действующий белорусский президент пытается выдавить соперника из предвыборной гонки всеми возможными способами.В настоящее время все задержанные сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы. Уголовные дела возбуждены по фактам хищения, мошенничества, получения и дачи взятки, а также легализации преступных доходов.Александр Лукашенко является действующим главой Белоруссии с 1994 года. В настоящее время у него пятый президентский срок.