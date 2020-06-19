Сняты временные ограничения по торговле алкоголем. Об этом губернатор Сипягин написал на личной странице в социальных сетях. Напомним, на период всеобщей самоизоляции из-за пандемии глава

Сняты временные ограничения по торговле алкоголем. Об этом губернатор Сипягин написал на личной странице в социальных сетях. Напомним, на период всеобщей самоизоляции из-за пандемии глава региона запрещал продажу всех алкогольных напитков с семи вечера до десяти утра, чтобы люди лишний раз не ходили в магазин. Теперь это ограничение сняли, торговать спиртным можно, как в доэпидемическое