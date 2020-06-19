Футбольный клуб Торпедо объявил о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Ранее этот пост занимал Николай Савичев. Игнашевич же был старшим тренером, поскольку не имел соответствующей лицензии.

Футбольный клуб "Торпедо" объявил о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Ранее этот пост занимал Николай Савичев. Игнашевич же был старшим тренером, поскольку не имел соответствующей лицензии."15 июня Сергей Игнашевич начал обучение в Академии тренерского мастерства на лицензию категории UEFA-PRO, что позволяет возглавлять ему тренерский штаб команды", – сообщает пресс-служба "Торпедо".Также стало известно, что Савичев останется в структуре клуба. Он назначен руководителем программы развития молодежного футбола.