Как получить Президентский грант и какую роль в этом вопросе играют местные власти? Можно ли заниматься общественно значимыми делами в условиях коронавируса? Откуда брать финансирование,

Как получить Президентский грант и какую роль в этом вопросе играют местные власти? Можно ли заниматься общественно значимыми делами в условиях коронавируса? Откуда брать финансирование, учитывая, что с деньгами сейчас у всех туго? И на какие именно значимые дела сегодня можно получить поддержку от государства? Об этом говорим с директором владимирского муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный