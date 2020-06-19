Календарь полон разнообразных не только праздничных, но и специфических дней – смеха, объятий и даже смайлика. Например, сегодня, 18 июня, оказывается, Международный день паники, а 19 июня - Международный день неспешной прогулки. То, что нужно, чтобы восстановиться после паники.

Календарь полон разнообразных не только праздничных, но и специфических дней – смеха, объятий и даже смайлика.Например, сегодня, 18 июня, оказывается, Международный день паники.Несмотря на то, что в целом по жизни главный совет — не поддаваться панике ни в каких ситуациях, именно сегодня, если верить календарю, паниковать не только можно, но и нужно.Таким образом психологи напоминают, что человеку трудно постоянно держать себя в руках, и иногда все-таки надо выпускать пар. Разумеется, так, чтобы это не навредило окружающим.Однако если дать себе возможность контролируемо попаниковать в течение одного дня, то это может оказаться полезным – так, в частности, можно открыто посмотреть "в лицо" собственным страхам, а затем вновь взять себя в руки.Отмечать День паники первыми начали в США, и эта дата пришлась на 9 марта, а вот когда он стал Международным и почему его отмечают именно 18 июня, неизвестно, отмечает портал Calend.ru.Если кто-то решит воспользоваться этими советами и дать волю своим паническим мыслям и чувствам, то завтра есть хороший повод вновь войти в обычное состояние и успокоиться, ведь 19 июня отмечается Международный день неспешной прогулки.Он, по замыслу его учредителей, призывает людей (и прежде всего, жителей мегаполиса) оценить важность такого отдыха, который позволяет снять стресс, нервное напряжение и расслабиться. То, что особенно необходимо после Дня паники.