Канадские ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может поражать не только легкие. О своих наблюдениях они рассказали в статье для научного журнала.

Канадские ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может поражать не только легкие. О своих наблюдениях они рассказали в статье для научного журнала.В материале описывается течение болезни 29-летней пациентки. В марте этого года девушка попала в больницу с покраснением глаз. Врачи диагностировали конъюнктивит и назначали лечение, однако препараты не помогли.Позже медики узнали, что пациентка побывала в Азии, и решили провести тест на COVID-19. Результаты оказались положительными. Как выяснилось, инфекция может поражать не только легкие, но и глаза. Врачи отметили, что у девушки не было ни кашля, ни лихорадки, сообщает .Ранее российские специалисты . Они обратили внимание, что у нескольких пациентов с COVID-19 появился серозный перитонит (воспаление брюшной полости. – Прим. ред.).10 Июн 2020 в 12:07 PDTПо последним данным, подхватили 8,6 миллиона человек. Лидером по числу зараженных являются США. Здесь зарегистрировали 2,2 миллиона случаев. Далее следуют Бразилия и Россия с 983 тысячами и 569 тысячами заболевших соответственно.Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что с каждым днем число инфицированных в стране снижается. По ее словам, летом . При этом гражданам придется еще несколько месяцев носить маски в общественных местах.