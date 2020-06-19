Полиция Татарстана опубликовала видео похищения бандитами бизнесмена, отказавшегося дать им свой Mercedes для совершения автоподстав. Один из участников преступной группы объявлен в розыск.

Полиция Татарстана опубликовала видео похищения бандитами бизнесмена, отказавшегося дать им свой Mercedes для совершения автоподстав.По информации полицейских, минувшей зимой предприниматель пообещал знакомому предоставить свою машину, чтобы, в свою очередь, заработать на страховых выплатах.Однако вскоре бизнесмен передумал и сказал бандитам, что сдал свой автомобиль в ломбард. Злоумышленникам это не понравилось и они потребовали 500 тысяч рублей.Не дождавшись ни денег, ни машины, 4 апреля 2020 года бандиты явились на автомойку, принадлежавшую бизнесмену, поколотили его, запихнули в багажник и увезли на другой конец города, продолжив избиение баллонным ключом, пивной бутылкой и кирпичом.Под конец экзекуции преступники пытались было переехать свою жертву автомобилем, однако предпринимателю удалось увернуться и скатиться к реке. Все это время бизнесмен звал на помощь, и бандитов спугнули местные жители, вызвавшие полицию и медиков.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности четверых преступников, которыми оказались участники группировки "Квартал".В рамках расследования уголовного дела по статьям "Разбой" и "Похищение человека" троих фигурантов дела задержали при поддержке бойцов СОБР.Один из участников преступной группы — Вагинак Цатурян 1991 года рождения по кличке Ваха — скрывается от правоохранительных органов и объявлен в розыск.