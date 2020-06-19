Кинотеатры привыкают работать в новых условиях. В Севастополе залы, открывшиеся после перерыва, снова распахнули свои двери. Правда, зрителей пока совсем мало. На одном из первых киносеансов не более 10 человек, хотя зал рассчитан на 108.

Кинотеатры привыкают работать в новых условиях. В Севастополе залы, открывшиеся после перерыва, снова распахнули свои двери. Правда, зрителей пока совсем мало. На одном из первых киносеансов не более 10 человек, хотя зал рассчитан на 108.О новых правилах рассказали сотрудники кинотеатров, передает служба информации "33Live.RuСевастополь" в эфире телеканала "Россия 1". Посетителей рассаживают в шахматном порядке — для соблюдения социальной дистанции. Исключения делают только для членов семей, уточнила кассир кинотеатра "Севастополь" Виктория Чувашина. Масочный режим, санитайзеры для рук, безопасное расстояние между посетителями у касс, на входе в зал — за всем этим следят контролеры. Как рассказала директор кинотеатра "Муссон" Екатерина Милан, пришлось увеличить промежутки между сеансами — для проведения дезинфекционных работ. Помещения регулярно проветриваются. Все санитарно-эпидемиологические меры, предписанные Роспотребнадзором, обязательны к выполнению.Премьер в кинотеатрах пока нет. Скорее всего, показы новых фильмов начнутся не раньше июля. Как объяснил директор ГАУ "Севастополь кино" Дмитрий Гарнега, прокатчики не спешат объявлять премьерные показы — ждут, пока залы по-настоящему заполнятся. Тогда можно будет рассчитывать на то, что расходы на создание фильма окупятся.Между прочим, именно фильмы прошлых лет сейчас стали пользоваться большой популярностью. Их, кстати, будут показывать в летнем кинотеатре под открытым небом в парке Ахматовой. Площадка откроется на следующей неделе.