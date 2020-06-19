Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале Дни.ру.
Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
Коронавирусом в России за сутки заразились 7 790 человек – это минимальный показатель с апреля. С начала эпидемии в нашей стране выявлена 561 тысяча инфицированных. Выздоровели более 313 тысяч человек, скончались 7 660 пациентов.
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.
Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню, сообщили в столичной мэрии. По сравнению с прошлой неделей оборот в сфере бытовых услуг вырос в два раза, как и посещаемость торговых центров, уточнили власти города.
Ветераны Великой Отечественной войны, которые будут находиться на Красной площади во время парада Победы, помещены на карантин, пишет американское агентство Bloomberg. В изоляции они пробудут две недели.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,349 миллиона человек, скончались 448,9 тысячи. В США выявили 2,163 миллиона инфицированных, в Бразилии – 955 тысяч.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Политик чувствует себя нормально и продолжает работать в удаленном режиме.
Коронавирус в Москве
Заболели – 210 785
Умерли – 3 434
Выздоровели – 130 431
Коронавирус в России
Заболели – 561 091
Умерли – 7 660
Выздоровели – 313 963
Коронавирус в мире
Заболели – 8 210 963
Умерли – 444 880
Выздоровели – 4 360 060
Статистика коронавируса в России и мире на 19 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
210 785
3 434
130 431
Россия
561 091
7 660
313 963
США
2 163 785
120 819
675 059
Весь мир
8 349 963
448 880
4 460 833
Коронавирус сегодня | | |
| | | | |