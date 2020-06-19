Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале Дни.ру.

Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".Коронавирусом в России за сутки заразились 7 790 человек – это минимальный показатель с апреля. С начала эпидемии в нашей стране выявлена 561 тысяча инфицированных. Выздоровели более 313 тысяч человек, скончались 7 660 пациентов.В Роспотребнадзоре рассчитывают, что учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню, сообщили в столичной мэрии. По сравнению с прошлой неделей оборот в сфере бытовых услуг вырос в два раза, как и посещаемость торговых центров, уточнили власти города.Ветераны Великой Отечественной войны, которые будут находиться на Красной площади во время парада Победы, помещены на карантин, пишет американское агентство Bloomberg. В изоляции они пробудут две недели.По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,349 миллиона человек, скончались 448,9 тысячи. В США выявили 2,163 миллиона инфицированных, в Бразилии – 955 тысяч.Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Политик чувствует себя нормально и продолжает работать в удаленном режиме.Коронавирус в МосквеЗаболели – 210 785Умерли – 3 434Выздоровели – 130 431Коронавирус в РоссииЗаболели – 561 091Умерли – 7 660Выздоровели – 313 963Коронавирус в миреЗаболели – 8 210 963Умерли – 444 880Выздоровели – 4 360 060Статистика коронавируса в России и мире на 19 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква210 7853 434130 431Россия561 0917 660313 963США2 163 785120 819675 059Весь мир8 349 963448 8804 460 833Коронавирус сегодня | | || | | | |