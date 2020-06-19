19.06.2020

2020-06-19 11:20:04

Ковровская компания готовится к покорению африканского рынка

Ковровская деревообрабатывающая компания "Новый ресурс", победитель регионального конкурса "Экспортер года -2019" в номинации "Промышленность", несмотря на коронавирус, расширяет производство и готовится к покорению африканского рынка. На предприятии побывала наша съемочная группа.

Вот так, за несколько секунд тяжелое бревно превращается в тонкий длинный лист. Дальше получившийся шпон идет на сушку. Используется здесь только русская береза - бренд известный на весь мир.

Владимир Козлов, начальник смены: «Его сортируют по сортам - первый, второй, третий и отправляем на фанерный участок, где из сухого шпона собирают саму фанеру».

Ковровская компания «Новый ресурс» в месяц производит две тысячи кубометров фанеры. И не только. Свою продукцию предприятие сейчас поставляет в 22 страны мира. К примеру, Прибалтика, отказавшись от российского газа, перешла на российские же топливные брикеты из стружек. Также березовая фанера отправляется в Люксембург, Данию, Бельгию, Чехию и даже Египет. Продвигать ковровский бренд на новых рынках помогает сотрудничество с Центром поддержки экспорта Владимирской области, которое продолжается уже два года. "Новый ресурс" - победитель регионального конкурса "Экспортер года-2019" в номинации «Промышленность».

Вадим Шмаков гендиректор компании "Новый ресурс": «Сотрудничество у нас очень динамично развивается с центром поддержки экспорта, мы участвуем в выставках, участвуем в обучении нашего персонала - нам помогает центр поддержки экспорта. Также мы имеем контракты с иностранными партнёрами в том числе в результате сотрудничества с центром поддержки экспорта».

При этом в период коронавирусных ограничений предприятию даже удалось расширить производство и увеличить штат сотрудников.

В этом году на поддержку компаний-экспортёров Владимирской области из областного и федерального бюджетов было направлено шестьдесят четыре миллиона рублей. И как заявил первый вице-губернатор Александр Ремига, в ближайшее время на эти цели будут выделены дополнительные средства.

Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области: «Дополнительно было принято решение выделить еще 21 миллион рублей, включая кризисную ситуацию. В двух словах скажу, что у нас экспортёров более 210 на территории региона и мы понимаем, что львиной доле наших экспортёров в любом случае необходима дополнительная помощь по стабилизации обстановки в их компаниях».

Деньги пойдут на организацию бизнес-миссий в других странах, организацию международных выставок, на которых производители смогут представить свои товары и помощь в получении зарубежных торговых сертификатов. Как заявляют в Центре поддержки экспорта Владимирской области, период коронавирусных ограничений может стать для многих предприятий региона хорошей возможностью для освоения новых рынков.

Никита Тарбеев, Андрей Синягин, Александр Голубев

«Вести-Владимир»