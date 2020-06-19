Главный военно-морской парад в России пройдет в Кронштадте. Сейчас заканчиваются работы по благоустройству в рамках федеральной программы Комфортная городская среда.

Главный военно-морской парад в России пройдет в Кронштадте. Сейчас заканчиваются работы по благоустройству в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда".Корреспондент ГТРК "Санкт-Петербург". выходящей в эфир на канале "Россия 1", смог увидеть сквер Инчхон, который пока закрыт для массовых прогулок. Сквер, названный в честь знаменитого южнокорейского города, сейчас готовят празднованию Дня ВМФ. Местные жители надеются: парад кораблей и авиации они будут наблюдать именно отсюда.С корейским Инчхоном эти места связаны тесно. В российскую историю дальневосточный город навсегда вошел под названием Чемульпо. Именно в его бухте принял бой легендарный крейсер "Варяг".В создании сквера принимали участие ландшафтные дизайнеры Кореи. На месте заброшенного грязного пустыря появилась симпатичная зеленая зона, где можно погулять и посидеть. Сейчас здесь уже радуют глаз бонсай и плакучие ивы.По традиции на параде ожидается порядка 55 тысяч человек. Если того потребует эпидемиологическая обстановка, будут использовать маски, перчатки и антисептики, заверил глава района. В любом случае, День ВМФ обещают отметить достойно.