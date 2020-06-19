Круизный сезон можно считать открытым. Первый теплоход с туристами причалил в Невской Дубровке. Первопроходцем стала Русь Великая, отправившаяся 12 июня из Ярославля. На борту — всего 85 туристов, это половина от общего числа мест.

Круизный сезон можно считать открытым. Первый теплоход с туристами причалил в Невской Дубровке во Всеволожском районе Ленобласти, передает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире телеканала "Россия 1".Первопроходцем стала "Русь Великая", отправившаяся 12 июня из Ярославля через Углич, Свирьстрой, Старую Ладогу и Валаам. На борту — всего 85 туристов, это половина от общего числа мест. Коронавирус повлиял и на маршрут путешествия, и на правила организации отдыха. Теперь чаще проводится дезинфекция. Каждые два часа обрабатываются все поверхности. Рециркулярами обеззараживается воздух. Под особым контролем — работа на камбузе.С этого года у теплоходов появилась возможность причаливать в Невской Дубровке — там построили новый причал. Кстати, за последнее время в знаковых исторических местах области было обновлено пять пристаней.