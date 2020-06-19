Крупная спецоперация в Мордовии: в Саранске ликвидировали банду сутенеров, которые, по всей видимости, вовлекали в запрещенный бизнес несовершеннолетних. Среди пятерых задержанных — одна женщина. Группировка существовала несколько лет.

Крупная спецоперация в Мордовии: в Саранске ликвидировали банду сутенеров, которые, по всей видимости, вовлекали в запрещенный бизнес несовершеннолетних. Среди пятерых задержанных — одна женщина. Группировка существовала несколько лет. По каким правилам была устроена хорошо законспирированная сеть интимуслуг?Этого момента оперативники отдела по борьбе с оргпреступностью в Мордовии ждали полтора года. Именно столько понадобилось, чтобы убедиться в масштабе деятельности преступной группировки. Вероятного члена банды сутенеров заставили принять неудобную позу, когда появились неопровержимые улики.Следствие считает, что этот человек и его подельники вынуждали заниматься проституцией беззащитных девушек. Состоятельным клиентам вручали визитки золотого цвета с черным силуэтом. И те уже знали, что это — возможность купить любовь несовершеннолетней. Выяснилось, что в преступный круг вовлекали школьниц. "Не позднее декабря 2018 года несколько жителей республики создали на территории Саранска организованную преступную группу, целью которой было вовлечение в занятия проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних", — говорит Наталья Афанасьева, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Мордовия.Во время обыска в уютной квартире одного из активных участников предполагаемой группировки следователи обнаружили сейф. Внутри находились 5 тысяч долларов и 70 тысяч рублей. Это только наличные. Обнаружена также банковская справка о покупке иностранной валюты — речь идет почти о 60 тысячах долларов США. Криминальное происхождение этих денег, конечно, предстоит проверить. Но понятно, что на торговле "эксклюзивным товаром" — путанами, которым меньше 18, — за несколько лет банда могла сколотить колоссальный капитал.Ранним утром после уверенного стука в дверь спецназовцев Росгвардии еще один вероятный подельник оказался на полу. В его квартире нашли несколько мобильных телефонов — преступники меняли номера, пытаясь затеряться. А также 25 с половиной тысяч рублей. Деньги, к слову, у девушек сразу же забирали. А главное — было найдено оружие, похожее на пистолет Макарова. Дело в том, что в банде сутенеров существовал строгий порядок. Из-за малейшего непослушания крепкие и вооруженные молодчики демонстрировали свою силу.На архивных кадрах — стриптиз-клуб. О возможных форматах проституции мордовские оперативники знают многое. Этот клуб закрывали в прошлом году. Еще одна масштабная группировка вероятных сутенеров заставляла официанток и танцовщиц давать клиентам "кое-что большее". Нынешние коллеги владельцев подпольного клуба пошли еще дальше. Свою преступную схему они продумали до мелочей. Каждый вел свое направление деятельности."Внешний вид девушек тщательно контролировался со стороны одной из подозреваемых, — рассказывает Светлана Холодкова, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Мордовия. — При поступлении на работу им в качестве аванса выдавались деньги на покупку красивого нижнего белья и вызывающей одежды. Она же занималась подбором персонала — как правило через личные контакты".Всего правоохранители задержали пятерых возможных участников банды сутенеров. В ближайшее время в полицию вызовут главных свидетелей — это сами девушки. Очевидно, они с легкостью дадут показания на тех, кто полтора года держал их в страхе.