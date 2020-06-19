Бывший главврач владимирской «скорой» занял аналогичный пост в Суздале. Сергей Кулибаба возглавил отделение «скорой медицинской помощи» при Суздальской райбольнице. Он эту

Бывший главврач владимирской «скорой» занял аналогичный пост в Суздале. Сергей Кулибаба возглавил отделение «скорой медицинской помощи» при Суздальской райбольнице. Он эту информацию подтвердил нам по телефону лично. Впрочем, от каких-либо комментариев сейчас отказался. Напомним, из владимирской станции «скорой помощи» Кулибабу уволили в марте этого года. Этому событию предшествовала череда скандалов. В ноябре 19-го стало известно,