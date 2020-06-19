О работе медиков в профессиональный праздник. Сотрудники Петушинской райбольницы рассказали, как сражаются с коронавирусом. Они записали специальный видеоролик. В нём медики рассказывают,

О работе медиков в профессиональный праздник. Сотрудники Петушинской райбольницы рассказали, как сражаются с коронавирусом. Они записали специальный видеоролик. В нём медики рассказывают, как столкнулись с коронавирусом и узнали о первом заболевшем, поступившим в районную больницу. Филипп Рогачёв, врач-терапевт инфекционного госпиталя Петушинской РБ: У нас находилась в отделении на лечении пациентка в отделении. Выполнив компьютерный томограф,