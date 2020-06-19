Международные резервы России выросли на $5,6 миллиарда за неделю к 12 июня, или на 1%, до $570,8 миллиарда, сообщил Банк России.

Международные резервы России (МРР) выросли на $5,6 миллиарда за неделю к 12 июня, или на 1%, до $570,8 миллиарда, сообщил Банк России."Резервы выросли в результате положительной переоценки, которая была частично нивелирована продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", — отмечается в комментарии ЦБ РФ.В марте 2020 года, до начала масштабной пандемии, резервы достигали $577,8 миллиарда — в последний раз такой максимальной величины резервы достигали в начале сентября 2008 года, после чего мировой кризис достиг России и резервы начали снижаться.В кризисный 2014 год объем МРР сократился сразу на $125 миллиардов — с $510,5 миллиарда на 1 января 2014 года до $385,5 миллиарда на 31 декабря 2014 года.В 2015 году размер резервов уменьшился еще а 4,5% (на $17,5 миллиарда) — с $385,5 миллиарда на 1 января 2015 года до $368 миллиардов на 1 января 2016 года.Максимальной величины международные резервы России достигли в августе 2008 года — $598 миллиардов. В кризис 2008-2009 годах объем МРР уменьшился до $376 миллиардов (март 2009 год).