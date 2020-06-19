Регионы в июле получат еще 100 миллиардов рублей от Минфина для компенсации снижения поступлений доходов, следует из сообщения министерства.

Регионы в июле получат еще 100 миллиардов рублей от Минфина для компенсации снижения поступлений доходов, следует из сообщения министерства.Ранее правительство РФ утвердило поддержку региональных бюджетов на 200 миллиардов рублей. Из этой суммы 100 миллиардов рублей Минфин России перечислил 56 регионам в конце мая. Эти деньги оперативно поддержали бюджетов тех регионов, которые потеряли часть доходов в апреле текущего года.Доходы этих регионов к 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер поддержки для каждого региона определялся с учетом важнейших расходов местных бюджетов.Как отметили в Минфине, анализ поступлений доходов на 1 июня не выявил тенденций к серьезному снижению доходов региональных бюджетов. Поэтому предоставление второй части господдержки предоставляется в июле по итогам исполнения бюджетов за I полугодие.Эти деньги распределяются между регионами с учетом оценки снижения фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты регионов на 1 июля 2020 года по сравнению с 2019 годом, и с учетом доли первоочередных расходов.Правительство РФ в начале мая 2020 года полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным. Согласно скорректированному графику погашения бюджетных кредитов регионы в 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% долга ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.Около трети регионов России может избежать роста долга в 2020 году, подсчитало ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) после анализа запаса их ликвидности.До пандемии рост долга регионов в 2020 году (без учета Москвы) ожидался на 220 миллиарда руб. По итогам 2019 года долг регионов снизился до уровня докризисного 2014 года — на 93,3 миллиарда до 2,4 триллиона руб. До пандемии регионы сохраняли превышение доходов над расходами, но размер профицита в 2019 году в среднем снизился более чем в 30 раз — до 15,5 миллиарда с 491,5 миллиарда рублей в 2018 году. В целом 68 регионов сократили размер долга в прошлом году, 12 регионов — увеличили, а в пяти долг не изменился.