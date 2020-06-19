Школьникии получат дополнительную скидку на железнодорожные билеты, следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Школьникии получат дополнительную скидку на железнодорожные билеты, следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Ранее скидка была только на проезд в общих и плацкартных вагонах. Теперь предоставляется скидка в 50% стоимости билетов на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе для детей старше 10 лет.Скидка действует для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений на время учебного года: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.РЖД отмечают значительное снижение загрузки поездов дальнего следования. По мере улучшения обстановки и повышения спроса на пассажирские перевозки компания восстановит маршрутную сеть в полном объеме и увеличит предложение для пассажиров.Пассажиропоток в поездах дальнего следования сократится в июне на 83,6% в годовом выражении, отмечается в корпоративной газете "Гудок" компании "РЖД". Объем перевозки пассажиров уменьшился в апреле на 77% до 1,8 миллиона человек, в мае — на 78,9% до 2 миллионов человек​​​.РЖД в июне намерены перевезти в дальнем следовании 1,9 миллиона пассажиров против 11,6 миллиона в июне 2019 года.Компания намеревается вернуть в июле-августе более 60% летних поездов, отмененных из-за сокращения пассажиропотока с связи с пандемией коронавируса. РЖД планируют также увеличить частоту курсирования 57 поездов. При благоприятном развитии эпидемиологической обстановки РЖД с июля начнут постепенно увеличивать график движения поездов "Федеральной пассажирской компании. К началу сентября компания намерена вернуть 67 из 102 отмененных ранее поездов.