Накануне вечером пьяный водитель на легковом автомобиле сбил двух школьниц. На месте аварии погибла 15-летняя ученица.

В Стерлитамаке в четверг вечером, 18 июня, пьяный водитель на легковом автомобиле сбил двух школьниц. На месте аварии погибла 15-летняя ученица, ее подруга получила тяжелые травмы и была госпитализирована.В социальной сети появились кадры смертельной аварии, на которых видно, как легковушка не вписалась в поворот и заехала на высокой скорости на тротуар.После задержания у виновника аварии в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0.838 промилле алкоголя. Водитель не отрицал, что употреблял спиртные напитки.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от МВД по Республике Башкортостан (@mvd.bashkortostan) 18 Июн 2020 в 11:06 PDTВ отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело, за езду в пьяном виде со смертельным исходом он рискует лишиться свободы на 12 лет.