В действительности же обучающиеся трудовой деятельности не вели и заработную плату не получали...

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресекли мошенничество на сумму более 250 тысяч рублей», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативники установили, что руководители одной из общественных организаций от имени подконтрольной фирмы заключили с должностными лицами центра занятости населения договор о временном трудоустройстве студентов начального, среднего и высшего профессионального образования.В действительности же обучающиеся трудовой деятельности не вели и заработную плату не получали.В результате противоправной деятельности мошенники похитили из бюджета города Москвы более 250 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 36 до 54 лет. Денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.По данному факту СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56