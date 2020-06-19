Агата Муцениеце обратилась к поклонникам экс-супруга, звезды сериала Мажор Павла Прилучного. Артистка напомнила, что фанатам следует следить за творчеством, а не личными драмами кумира.

Агата Муцениеце обратилась к поклонникам экс-супруга,звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного. Артистка напомнила, что фанатамследует следить за творчеством, а не личными драмами кумира.На днях на странице фан-сообщества Павла Прилучного в популярнойсоцсети появилось видео. Ролик представил экс-супругу артиста Агату Муцениеце не в лучшем свете. Публикация возмутила ее.Знаменитость направила администратору группы претензию. Хозяйкестраницы Ольге Бинковской пришлось принести Агате Муцениеце публичныеизвинения. Ролик был удален.Бинковская признала, что на странице сообщества опубликовали информацию, вводящую в заблуждение, а также выставили ролик, который порочил мать детей Павла. Ольга пообещала, чтовпредь в фан-группе будут внимательнее следить за контентом. К личной жизнизвезды сериала "Мажор" и ее близких будут относиться уважительно.Муцениеце приняла извинения, и отметила, что запоступки надо отвечать. Актриса попросила не связывать ее персону с Прилучным ипотребовала забыть ее имя. "Соблюдайте границы!" – сказала Агата и призвала фанатов акцентировать внимание на творчестве артиста. Муцениецеподчеркнула, что не первый раз просит администраторов фан-сообщества оставитьее в покое.4 Янв 2019 в 4:32 PSTНапомним, что брак звезды Павла Прилучного и АгатыМуцениеце официально расторгли 15 июня. Знаменитости развелись без дележкиимущества и детей.