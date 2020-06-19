В Алайском крае 61-летняя женщина целый месяц держала своего семилетнего внука в подвале. При этом она связывала ребенку руки и ноги. В отношении женщины возбудили сразу два уголовных дело: ..

В Алайском крае 61-летняя женщина целый месяц держала своего семилетнего внука в подвале. При этом она связывала ребенку руки и ноги.В отношении женщины возбудили сразу два уголовных дело: о причинении физического или психического страдания несовершеннолетнему и о незаконном лишении свободы. Малыша намерены изъять из семьи. Причины странного поведения его бабушки остаются неизвестными.