На Нелли Титову завели уголовные дела. Гендиректора ООО «Единый расчетно-информационный центр» Владимирской области обвиняют в злоупотреблении полномочиями и присвоении вверенных

На Нелли Титову завели уголовные дела. Гендиректора ООО «Единый расчетно-информационный центр» Владимирской области обвиняют в злоупотреблении полномочиями и присвоении вверенных денежные средства. Об этом сообщило Управление ФСБ России по Владимирской области. По версии следствия, в феврале 2020 г. Титова, не имея законных оснований, заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании «ЕРИЦ» аудиторских услуг,