На Кубани произошел трагический случай. Ребенка обварило кипятком из взорвавшегося чайника. Вертолет санитарной авиации оперативно доставил ребенка в реанимацию краевой больницы Краснодара.

На Кубани произошел трагический случай. Ребенка обварило кипятком из взорвавшегося чайника. Об этом информирует ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Происшествие случилось накануне в Туапсинском районе. Во время обеда электрический чайник, стоящий на столе, неожиданно взорвался. Мальчик в непосредственной близости принял на себя основную порцию кипятка.Вертолет санитарной авиации оперативно доставил ребенка в реанимацию краевой больницы Краснодара. Как сообщили в стационаре: "Зафиксированы глубокие ожоги тела и конечностей. Ребенка готовят к операции".