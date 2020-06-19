Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 получил новую модификацию, способную уничтожать самые маленькие беспилотники. Ее впервые покажут на Параде Победы 24 июня.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" получил новую модификацию, способную уничтожать самые маленькие беспилотники. Ее впервые покажут на Параде Победы 24 июня, сообщает агентство ТАСС.Как видно на фото, один пусковой контейнер стандартной зенитной ракеты заменили на пусковую установку с четырьмя небольшими ракетами. Журналисты предполагают, что они предназначены для перехвата самых маленьких беспилотников.Впрочем, ранее разработчики ЗРПК "Панцирь-С1" уже сообщали, что создают специальные противодронные ракеты. Радиус их действия достигает 7 километров. Одна установка сможет нести до 48 подобных боеприпасов.Стоит отметить, что "Панцирь-С1" – система ПВО ближнего радиуса действия. Стандартная ракет ЗРПК способна перехватить воздушную цель на расстоянии до 20 километров и высоте до 15 километров. Осколочно-стержневая боевая часть весит 20 килограммов. В случае промаха неконтактный взрыватель детонирует ракету не дальше 7 метров от цели.