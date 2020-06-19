На строительство набережной в Благовещенске выделено 170 миллионов рублей. Финансовая поддержка поступит из федерального бюджета. В рамках работ планируют обновить более 600 метров.

На строительство набережной в Благовещенске выделено 170 миллионов рублей. Финансовая поддержка поступит из федерального бюджета. В рамках работ планируют обновить более 600 метров, передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Напомним, протяженность берегоукрепления в общей сложности превышает 6 километров. Следует отметить, что это не только фасад, но и серьезное гидротехническое сооружение, способное защитить город от подтопления. Согласно проекту, всего будет реконструировано 10 участков. Семь из них в настоящий момент полностью завершены. Два были профинансированы Минвостокразвития."В том году мы профинансировали обновление центральной части Благовещенска. Строители выполнили работы в срок, в ближайшее время будет проведен ремонт участка от улицы Больничной до переулка Пограничный. Я убежден, что благодаря чёткому руководству городской мэрии и губернатора, все работы также будут завершены в срок. Мы планируем и дальше поддерживать наш родной регион", — заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.