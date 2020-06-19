Пенсионеров в нашей области стало меньше

По данным регионального ПФР, пенсионеров в нашей области стало меньше:На 1 января этого года их - около 456 тыс. человек.- День России прошёл, а пенсионерам, которые буквально говоря, поднимали нашу страну, даже слов благодарности не сказали, - сетует Валентина Тихомирова из Владимира, позвонившая к нам в редакцию. - Сколько их вообще в регионе? Как они живут? Особенно сейчас, когда тем, кому за 65+ советуют из дома вообще не выходить...Повлияла реформаВладимирстат рассказал о том, как выглядит «потрет владимирского пенсионера». Ко Дню России ведомство предложило особое внимание уделить тем, кто строил страну: именно нынешние пенсионеры возводили города, строили мосты и железные дороги, дворцы культуры и детские сады, покоряли космос. Итак, как живут владимирские пенсионеры?По данным владимирского отделения Пенсионного фонда, сейчас в регионе живёт около 456 тыс. пенсионеров. По сравнению с прошлым годом число получателей пенсии уменьшилась на 6,3 тыс. человек, или на 1,4 %. Это не значит, конечно, что пенсионеры куда-то девались или, как европейские пожилые люди, разъехались по курортам. Просто из-за пенсионной реформы повысили возраст, в котором человек обретает этот почтенный статус.Будет больше?По статистике, в пенсионном возрасте находится каждый 3-й житель области. При этом на каждого пенсионера приходится всего 1,8 владимирца трудоспособного возраста, если конкретно на каждую 1000 работающих приходится 870 пенсионеров. Это важно, потому что именно от соотношения неработающих и работающих граждан зависит «демографическая нагрузка». По прогнозам, к 2036 году в регионе показатель вырастет до 901 человека нетрудоспособного возраста на 1000 работающих. Причём рост произойдёт именно за счёт увеличения числа пенсионеров.Половина зарплатыНа что же живут владимирские пенсионеры? За последние полтора года средняя пенсия в регионе выросла на 6,4% - с 13865 рублей до 14756 рублей. Причём основное повышение произошло в январе этого года, средний размер пенсий тогда составил 14703 рубля.Если сравнить, то средний размер пенсии в области составляет 45,5% от средней зарплаты по региону.Средний размер пенсии в области мог бы быть выше, сообщают в ведомстве, если бы все работающие жители получали исключительно «белую» зарплату, с которой делают все отчисления в Пенсионный фонд. На 1 января этого года 5,6% пенсионеров получали социальную пенсию - то есть у них недостаточно стажа или пенсионных отчислений для назначения пенсии по старости. В нашем регионе это 25647 человек. К слову, по данным Росстата за 2018 год «серую» зарплату получал каждый третий житель страны и нашего региона в том числе.Специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ Наталья Солдатова:- Если взять для сравнения «докризисные» благополучные годы - до 2014 года, то рост пенсии был таким: с 1 января 2011 по 1 января 2012 - 8,6%; с 1 января 2013 по 1 января 2014 года - 9,5%; с 1 января 2017 года по 1 января 2018 - 7,3% (без учета единовременной выплаты). Но, объективности ради, надо сравнивать не просто процентный рост начисленных пенсий, а учитывать ещё и инфляцию. Такой показатель есть, называется он «реальный размер назначенных месячных пенсий» и измеряется в процентах к соответствующему периоду прошлого года. Этот показатель стал увеличиваться только с 2017 года. Например, за 2019 год его рост зафиксирован на уровне 3,9%.