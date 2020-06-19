Актриса поздравила дочь с днем рождения. Наследнице Нонны Гришаевой 19 июня исполнилось 24 года.

Актриса поздравила дочь с днем рождения. Наследнице НонныГришаевой 19 июня исполнилось 24 года.Звезда отечественных сериалов впервые стала матерью в браке смузыкантом и артистом Антоном Деровым. В 1996 году у знаменитости родилась дочьНастя.Семейная жизнь Гришаевой и Дерова не складывалась. Появлениедочери не помогло укрепить брак. Муж практически не зарабатывал и прогуливал деньги, которые приносила в дом Нонна.Знаменитость много раз бросала избранника, но каждый раз возвращалась.Терпение Гришаевой лопнуло через восемь лет совместной жизни.После развода Деров забыл о дочери. Антон не навещалНастю, не платил алименты. Артист никогда не отрицал, что почти не видит дочь.Встречаться с отпрыском ему всегда мешали обстоятельства.Отметим, что Анастасия уже совсем взрослая. 19июня девушка празднует 24-летие. Гришаева поздравила наследницу в соцсетях.Артистка призналась, что гордится дочерью, желает здоровья, счастья и хочетвсегда ее баловать.19 Июн 2020 в 12:51 PDTНапомним, что после развода с Антоном Деровым Нонна Гришаева вышлазамуж за актера Александра Нестерова. Избранник младше знаменитости на 12 лет.. В декабре юноше исполнится 14 лет.