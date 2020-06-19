Из-за пандемии коронавируса произошли некоторые изменения в системе образования и правилах выступления оценок в аттестатах. В этом учебном году оценки в аттестатах будут выставлены на основании годовых итоговых оценок, причем без ориентирования на ВПР – выпускные квалификационные работы. Об этом директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина рассказала в интервью телеканалу Россия 1.

Из-за пандемии коронавируса произошли некоторые изменения в системе образования и правилах выступления оценок в аттестатах. В этом учебном году оценки в аттестатах будут выставлены на основании годовых итоговых оценок, причем без ориентирования на ВПР – выпускные квалификационные работы. Об этом директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина рассказала в интервью телеканалу "Россия 1"."Это общая системная итоговая оценка, которую они получили в аттестат, и эти аттестаты сегодня вручены школьникам. Мы можем их поздравить", — сказала она.Некоторые школьники рассчитывали улучшить свои оценки в конце года за счет пересдач. Однако для тех, кто сейчас не будет сдавать ЕГЭ, таких возможностей уже нет. "Могут быть только для тех ребят, у которых будет засчитываться Единый государственный экзамен, но в этом году это решено использовать исключительно в вузах", — пояснила Абанкина.Она также выразила благодарность региональным органам управления образованием, так как во многих регионах увеличено число контрольных цифр приема на бюджетной основе. Однако на популярные, интересные, востребованные в будущем специальности и профессии мест гораздо меньше, чем желающих.Если выпускник не смог поступить в колледж, он имеет возможность устроиться на подработку на выбранную профессию. По словам эксперта, нередко работа на предприятиях потом дает возможность получить образование в колледжах, с которыми у них есть тесные партнерские отношения.Также те ребята, которые за этот год передумают, смогут подготовиться к ЕГЭ и попробовать поступить в следующем году. Однако, так как они уже получили аттестаты, то они не смогут принимать участие в олимпиадах."Олимпиады как возможность зачисления в вузы без конкурса, конечно, для них уже будет потеряны. Это возможность только для тех, кто еще не окончил школу и кто еще не получил аттестат", — пояснила Ирина Абанкина.