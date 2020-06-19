Президент РФ Владимир Путин рассказал, что общается с внуками по телефону, когда они звонят ему в Кремль. Об этом глава государства сказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для фильма Россия. Кремль. Путин. Дозвониться могут. Они дозваниваются, - сказал Путин, отвечая на вопрос, могут ли его внуки выйти с ним на связь, когда он работает в Кремле.

Владимир Путин общается с внуками по телефону, когда они звонят ему в Кремль. Об этом президент рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.Журналист опубликовал фрагмент фильма "Россия. Кремль. Путин" на своей странице в Instagram. На вопрос Зарубина о том, могут ли внуки позвонить ему, когда он работает в Кремле, глава государства ответил: "Дозвониться могут. Они дозваниваются".Зарубин также поинтересовался у Путина, могут ли попасть в его кабинет какие-то личные вещи, например, поделки внуков. Но на опубликованном видео ответа нет.Посмотреть эту публикацию в InstagramМогут ли внуки Путина дозвониться ему прямо в Кремль? Масса новых деталей о жизни и работе президента — в воскресенье в 22.00 в фильме «Россия.Кремль.Путин» на телеканале «Россия» #москвакремльпутин #путин #павелзарубин #россия1 #россия24 #tvrussia #вести24Публикация от Павел Зарубин (@zarubinreporter) 18 Июн 2020 в 3:51 PDTЭто первое за время пандемии коронавируса интервью главы государства. Смотрите фильм "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00.