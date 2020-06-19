Парад Победы в Воронеже состоится 24 июня. Власти приняли решение провести торжественное шествие, но усилить меры санитарной безопасности.

Парад Победы в Воронеже состоится 24 июня. Власти приняли решение провести торжественное шествие, но усилить меры санитарной безопасности. Об этом со ссылкой на пресс-центр областного правительства передает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Как известно, салют в честь юбилея Победы, тоже запланированный на 24 июня, был отменен губернатором Александром Гусевым. Возможно, его устроят позже вместе с акцией "Бессмертный полк" в июле либо в День города. Кстати, 9 мая праздничные залпы впервые в истории города прогремели на полигоне Погоново без зрителей.Ранее сообщалось, что в некоторых регионах шествия, посвященные Дню Победы, не состоятся из соображений эпидемиологической безопасности. В том числе, Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Ярославль, Якутск, Пенза, Вологда, Челябинск, Иркутск, Псков, Орел, Петропавловск-Камчатский, Нижний Тагил, Пятигорск.Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. По данным оперштаба, число заболевших COVID-19 пока растет. Тем не менее, распространение инфекции замедляется: при норме 0,8 составляет 0,9%. Правда, наблюдается дефицит свободных коек для лечения больных коронавирусом. Так что переходить ко второму этапу снятия ограничений все-таки рано.