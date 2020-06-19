В Сочинском национальном парке создадут пешеходную тропу от Туапсе до Абхазии. По планам, проект должен привлечь в регион большее количество туристов.

В Сочинском национальном парке создадут пешеходную тропу от Туапсе до Абхазии. По планам, проект должен привлечь в регион большее количество туристов, сообщила ГТРК "Кубань" на канале "Россия 1"."Мы намерены создать национальную тропу, ведущую из Туапсе в Абхазию. Маршрут будет проходить через Сочинский нацпарк. Ключевая идея — сделать его доступным для всех желающих. В настоящий момент началась разработка проекта, специалисты обсуждают объекты показа. Частью тропы станет популярный маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", – говорится на официальном сайте национального парка.В парке также будет организован джиппиннг и рафтинг. Отметим, что все новые маршруты создаются в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.