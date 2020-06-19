Сетевые детективы выяснили личность возлюбленного звезды российских сериалов Ирины Горбачевой. Актриса тщательно скрывает подробности личной жизни, но любопытные поклонники не дремлют.

Сетевые детективы выяснили личность возлюбленного звездыроссийских сериалов Ирины Горбачевой. Актриса тщательно скрывает подробностиличной жизни, но любопытные поклонники не дремлют.На днях артистка в соцсетях поздравила избранника с днем рождения. Ирина Горбачева призналась, что этот мужчина заставляет ее улыбаться подобно Чеширскому Коту. Знаменитость пожелала любимому только одного– встречи.Адресата трогательного сообщения Горбачева не указала.Однако опубликовала фото, на котором запечатлена стела с надписью: "Киев".Фанаты обратили внимание на публикациизвезды. Ранее актриса сериалов упоминала, что ее возлюбленный живет за границей.Из-за пандемии коронавирусной инфекции актриса не может встретиться сизбранником. Они вынуждены общаться по видеосвязи.Слова о кавалере в другой стране и посты с поздравлениями привелисетевых детективов к следующим выводам: мужчина Ирины Горбачевой проживает наУкраине и отмечает день рождения 14 июня. Сопоставив факты, интернет-пользователивычислили ухажера знаменитости.Имоказался 32-летний Антон Савлепов – экс-солист музыкального коллектива QuestPistols. Сегодня артист состоит в группе "Агонь".5 Апр 2020 в 3:05 PDTИнтересно, что в 2019 году Горбачева принимала участиев съемках двух музыкальных видео коллектива "Тебе 20" и "Бомба".В одном из интервью актриса призналась, что понимает юмор Савлепова,поэтому часто смотрит его ролики.