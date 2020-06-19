Сетевые детективы выяснили личность возлюбленного звезды
российских сериалов Ирины Горбачевой. Актриса тщательно скрывает подробности
личной жизни, но любопытные поклонники не дремлют.
Сетевые детективы выяснили личность возлюбленного звезды
российских сериалов Ирины Горбачевой. Актриса тщательно скрывает подробности
личной жизни, но любопытные поклонники не дремлют.
На днях артистка в соцсетях поздравила избранника с днем рождения. Ирина Горбачева призналась, что этот мужчина заставляет ее улыбаться подобно Чеширскому Коту. Знаменитость пожелала любимому только одного
– встречи.
Адресата трогательного сообщения Горбачева не указала.
Однако опубликовала фото, на котором запечатлена стела с надписью: "Киев".
Фанаты обратили внимание на публикации
звезды. Ранее актриса сериалов упоминала, что ее возлюбленный живет за границей.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции актриса не может встретиться с
избранником. Они вынуждены общаться по видеосвязи.
Слова о кавалере в другой стране и посты с поздравлениями привели
сетевых детективов к следующим выводам: мужчина Ирины Горбачевой проживает на
Украине и отмечает день рождения 14 июня. Сопоставив факты, интернет-пользователи
вычислили ухажера знаменитости.
Им
оказался 32-летний Антон Савлепов – экс-солист музыкального коллектива Quest
Pistols. Сегодня артист состоит в группе "Агонь".
5 Апр 2020 в 3:05 PDT
Интересно, что в 2019 году Горбачева принимала участие
в съемках двух музыкальных видео коллектива "Тебе 20" и "Бомба".
В одном из интервью актриса призналась, что понимает юмор Савлепова,
поэтому часто смотрит его ролики.