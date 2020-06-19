Глава Роспотребнадзора Анна Попова намерена сделать прививку от коронавирусной инфекции, как только появится вакцина.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова намерена сделать прививку от коронавирусной инфекции, как только появится вакцина. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде, передает телеканал "Россия 24".Попова рассказала, что всегда делает прививки, считая их абсолютной необходимостью."Все члены моей семьи, мои родители ежегодно прививаются от гриппа и делают все прививки, положенные по возрасту. Младшие члены моей семьи тоже все привиты по календарю. Без вакцин нам станет очень плохо", — отметила глава ведомства.