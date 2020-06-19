Полицейские задержали нескольких участников уличной дискотеки, организованной в центре Москвы.

Полицейские задержали нескольких участников уличной дискотеки, организованной в центре Москвы.Массовая вечеринка под открытым небом прошла на Кузнецком мосту. Толпы молодых людей, невзирая на ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, шумно веселились и танцевали под громкую музыку. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.По некоторым данным, всего были задержаны 10 участников вечеринки, сообщает телеканал "Россия 24".