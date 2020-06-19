Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между Сочи и Ростовом все-таки состоится. Он пройдет 19 июня и начнется в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба черноморской команды.

Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Ростовом" все-таки состоится. Он пройдет 19 июня и начнется в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба черноморской команды."Футбольные клубы "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Тинькофф РПЛ. Матч состоится", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.Напомним, что ранее президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что для него здоровье футболистов важнее трех очков. Так он отреагировал на отказ "Сочи" перенести игру на 19 июля.Ранее стало известно, что шесть футболистов ростовчан заболели коронавирусом COVID-19. Сообщалось также, что "Ростов" может сыграть с "Сочи" командой 2003 года рождения.