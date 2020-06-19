Президент футбольного клуба Ростов Арташес Арутюнянц высказался по поводу решения Сочи не переносить матч с его клубом на другую дату. По мнению функционера, для ростовчан важнее здоровье спортсменов.

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц высказался по поводу решения "Сочи" не переносить матч с его клубом на другую дату. По мнению функционера, для ростовчан важнее здоровье спортсменов."Не хотим давать оценку решению ФК "Сочи". Пусть это останется на их совести. Для нас здоровье наших футболистов и игроков соперника важнее, чем три очка", – цитирует Арутюнянца официальный сайт клуба.Напомним, что ФК "Сочи" не согласился на перенос матча с "Ростовом" из-за выявленного коронавируса COVID-19 у шести игроков клуба. Встреча между ними должна была пройти 19 июня на поле черноморской команды.