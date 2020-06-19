Меган Маркл с мужем на время покинут Калифорнию. Они возвращаются в свой коттедж в Виндзоре.

Меган Маркл с мужем на время покинут Калифорнию. Они возвращаются в свой коттедж в Виндзоре.Экс-герцоги Сассекские пробудут на родине принца Гарри около двух месяцев. А вот куда они отправятся после этого, супруги пока что окончательно не решили.Отметим, чета перебралась из Лондона в Канаду в начале этого года. Затем они переехали в США. Там они снимают дом в родном городе Меган Маркл – Лос-Анджелесе.Однако жизнь супругов в США оказалась не такой безоблачной, как они думали. Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с финансовыми трудностями, ведь теперь им нужно оплачивать свои расходы самостоятельно. При этом они пока так и не нашли постоянную работу.5 Дек 2018 в 8:15 PSTХодили слухи, что принц Гарри сильно пожалел о своем переезде. Кроме того, они все чаще стали ссориться на этой почве с. К тому же в Калифорнии за ними началась настоящая охота, папарацци то и дело следят за домом пары.Также обстановку в США сейчас трудно назвать спокойной из-за массовых беспорядков и распространения коронавируса. Можно предположить, что супруги хотят обезопасить себя и переждать все эти события в Лондоне.