Участок Соколова-Соколёнка благоустроят уже в этом году. Сейчас оценить проект предлагают владимирцам. Открытое обсуждение с жителями инициировал глава администрации города Андрей Шохин.

Участок Соколова-Соколёнка благоустроят уже в этом году. Сейчас оценить проект предлагают владимирцам. Открытое обсуждение с жителями инициировал глава администрации города Андрей Шохин. По его поручению, владимирские архитекторы подготовили проектные предложения. Речь идёт о дальнейшем развитии общественного пространства у Красносельского пруда на улице Комиссарова. Как сообщается на сайте мэрии, логическим продолжением спортивной зоны, расположенной ближе к