Трамп в истории расизма США – явление временное. А то, что сейчас происходит в стране, гораздо больше, чем Трамп, заявила в эфире телеканала Россия 1 легенда американской журналистики, экс-руководитель Московского бюро CNN Джилл Догерти.

"Трамп в истории расизма США – явление временное. А то, что сейчас происходит в стране, гораздо больше, чем Трамп", — заявила в эфире телеканала "Россия 1" легенда американской журналистики, экс-руководитель Московского бюро CNN Джилл Догерти.Она полагает, что протестное движение не связано с предстоящими выборами и стремлением демократов сместить Трампа.Сейчас настал исторический момент для США – очень многое меняется, считает журналист. Люди задаются вопросом: почему, если есть закон и порядок одинаковый для всех, полицейские прямо на улицах убивают людей, и преимущественно афроамериканцев?"Закон существует, но не вводится в жизнь", — подчеркнула Джилл Догерти. За то, чтобы эта ситуация изменилась, а в Америке наступило реальное равноправие, и идет сейчас борьба. "Афроамериканцы и белые равны по закону, но не равны по факту. Пока что на улице убивают в основном афроамериканцев", — уточнила журналист.Она отметила, что в течение последних 30-40 лет афроамериканцев стали поддерживать многие белые, которые хотят настоящего равноправия. И американская молодежь очень хочет, чтобы что-то изменилось в этом отношении.Джилл Догерти также рассказала о своих наблюдениях за выступлениями протестующих. Среди них, заметила она, мародерствующих экстремистов довольно маленький процент – порядка 5%. Большинство же составляют мирные манифестанты.Журналист обратила внимание, что волна протестов охватила не только США, но и другие страны. "Многие люди недовольны ущемлением своих прав", — констатировала она."Американское общество меняется очень быстро. Сейчас уже выросло целое поколение от смешанных браков, и нельзя говорить о белых или черных. Я поддерживаю равноправие. Думаю, что в конце концов все закончится большим равноправием, чем пять лет назад", — заключила Джилл Догерти.Акции протеста против расизма и произвола полиции идут в США с конца мая. Они начались в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после жестокого задержания полицейскими. В некоторых американских городах протестные акции переросли в погромы и грабежи.