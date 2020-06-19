Я пахал, как раб на галерах - заявил однажды президент России Владимир Путин. Это было на пресс-конференции в 2008 году. Сейчас — 2020-й. Как за это время изменились глава государства и его работа? Об этом Владимир Путин рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу Россия 1.

"Я пахал, как раб на галерах", — заявил однажды президент России Владимир Путин. Это было на пресс-конференции в 2008 году. Сейчас — 2020-й. Как за это время изменились глава государства и его работа? Об этом Владимир Путин рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".Для съемочной группы ВГТРК президент сделал исключение. Дал большое интервью, приоткрыл завесу некоторых тайн и даже продемонстрировал секретное помещение, в которое никогда не ступала нога журналиста.У разговора не было никакого сценария, потому он приобретал совершенно непредсказуемые обороты. Журналист Павел Зарубин поинтересовался у президента:— Как вы изменились? Путин-2000 и Путин-2020 — вы по-прежнему "раб на галерах"?Что ответил глава государства? Какие самые тяжелые решения принимал Путин за 20 лет? Об этом — в эфире телеканала "Россия 1" уже в это воскресенье, 21 июня. Смотрите в 22:00 "Россия. Кремль. Путин" и узнаете массу новых деталей из жизни президента.