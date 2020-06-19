В Стерлитамаке в четверг вечером пьяный водитель на легковушке заехал на тротуар и сбил двух школьниц — 15-летняя ученица погибла на месте, а ее подруга получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В Стерлитамаке в четверг вечером пьяный водитель на легковушке сбил двух школьниц.Инцидент произошел в четверг, 18 июня, около десяти часов вечера. Подростки шли по тротуару, на которой внезапно заехал автомобиль и сбил пешеходов.На месте погибла восьмиклассница, жертве было 15 лет. Ее подруга — 13-летняя учащаяся шестого класса — получила тяжелые травмы и была госпитализирована.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от МВД по Республике Башкортостан (@mvd.bashkortostan) 18 Июн 2020 в 11:06 PDTВ участке виновник происшествия не отрицал свою вину и сразу согласился с тем, что употреблял алкоголь. "Заехал в бакалейку, взял вина, поехал в сад, — рассказал задержанный заплетающимся языком. — На бордюре я немножко зацепил. Честно говорю, пьяный."У водителя было обнаружено 0.838 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.Следственное подразделение УМВД по городу Стерлитамаку возбудило уголовное дело по статье 264 ч. 4, предусматривающей в качестве наказания до 12 лет лишения свободы.