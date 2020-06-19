В Стерлитамаке в четверг вечером пьяный водитель на легковушке заехал на тротуар и сбил двух школьниц — 15-летняя ученица погибла на месте, а ее подруга получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
В Стерлитамаке в четверг вечером пьяный водитель на легковушке сбил двух школьниц.
Инцидент произошел в четверг, 18 июня, около десяти часов вечера. Подростки шли по тротуару, на которой внезапно заехал автомобиль и сбил пешеходов.
На месте погибла восьмиклассница, жертве было 15 лет. Ее подруга — 13-летняя учащаяся шестого класса — получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
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Публикация от МВД по Республике Башкортостан (@mvd.bashkortostan) 18 Июн 2020 в 11:06 PDT
В участке виновник происшествия не отрицал свою вину и сразу согласился с тем, что употреблял алкоголь. "Заехал в бакалейку, взял вина, поехал в сад, — рассказал задержанный заплетающимся языком. — На бордюре я немножко зацепил. Честно говорю, пьяный."
У водителя было обнаружено 0.838 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Следственное подразделение УМВД по городу Стерлитамаку возбудило уголовное дело по статье 264 ч. 4, предусматривающей в качестве наказания до 12 лет лишения свободы.