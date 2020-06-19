Канадские ученые выяснили, что одним из первых симптомов коронавируса COVID-19 у человека может быть воспаление слизистой оболочки глаз. К такому выводу они пришли, изучив историю болезни одной ..

Канадские ученые выяснили, что одним из первых симптомов коронавируса COVID-19 у человека может быть воспаление слизистой оболочки глаз. К такому выводу они пришли, изучив историю болезни одной из зараженных.Женщина обратилась к врачам с жалобой на покраснение глаз. Медики заподозрили у нее конъюнктивит, однако лечение не дало результатов. Позже выяснилось, что она недавно вернулась из Азии. Тогда она сдала анализ на коронавирус, который дал положительный результат. При этом пациентка не жаловалась на кашель.