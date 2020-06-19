Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в правоохранительные органы.

Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в правоохранительные органы. По некоторым из них контракты расторгнуты и возбуждены уголовные дела. Об этом глава службы Юрий Чиханчин сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Ведомство взяло на мониторинг порядка 7 тысяч контрактов, около 4,5 тысяч исполнителей. Часть материалов о ряде исполнителей, которые находились в зоне рисков, пришлось отобрать и передать в Генеральную прокуратуру, в ФСБ, в МВД, рассказал глава Росфинмониторинга.После этого ведомство отмечает положительную динамику: снижение подозрительных операций, фирм-однодневок, использование счетов банка сомнительным производством. Юрий Чиханчин отмечает повышение исполнительской дисциплины непосредственно у тех компаний, кто работает с коронавирусом. Аналогичная ситуация складывается и при приобретении медицинского оборудования и ИВЛ.Владимир Путин также поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, чтобы "они не затухли по дороге".Чиханчин пообещал исполнить поручение."Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 миллионов уже в этом году, и расторгнуты контракты​​​. Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 миллиарда рублей. Фактически возмещен ущерб почти 3 миллиарда рублей — это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 миллиардов арестовано", — доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом.