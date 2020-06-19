Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую зачистку банковского сектора

Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.Благодаря принятым мерам, удалось освободиться от неблагонадежных банков."Если мы полтора года назад говорили о том, что у нас несколько десятков теневых площадок в стране, то сегодня мы можем сказать, что где-то около десятка всего. И мы их видим, и потихоньку начинаем ликвидировать", — заявил Чиханчин.Глава Росфинмониторинга отметил, что востребованность в "серых" теневых деньгах остается, а недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки. Чиханчин сообщил о том, что ведется плотная работа с коллегами из Кыргызстана, финансовые разведки в рамках совместной работы арестовали уже 2 миллиарда рублей, а незаконный вывод средств из РФ в Киргизию сокращен в семь раз.По оценке Росфинмониторинга, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20-30% ежегодно.В 2019 г. финансовая разведка провела около 4 тыс. расследований, в том числе, в отношении более 120 организаций финансового сектора — на предмет "вовлеченности" их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.