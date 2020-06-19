Российских туристов выпустят за границу, когда риск заразиться COVID-19 будет минимальным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале Россия 24.

Российских туристов выпустят за границу, когда риск заразиться COVID-19 будет минимальным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24"."Когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать", – сказала Попова.По ее словам, открывать международное авиасообщение нужно будет "очень аккуратно" и "очень постепенно". Такой подход применяют и в Европе, добавила руководитель ведомства.Тем временем в России заболеваемость коронавирусом заметно снижается. По словам Поповой, особенно улучшение эпидемиологической обстановки заметно в столичном регионе."Сегодня преимущественная часть заболевших в ежесуточной регистрации – это люди в регионах Российской Федерации. Очень быстро снижается ситуация в Москве: в 4 раза, а сегодня уже, наверное, и в 5 раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад", – уточнила Попова.И все же, по ее словам, "не стоит расслабляться и говорить, что, вот, теперь все"."Нет. Далеко не все", – подчеркнула глава Роспотребнадзора. Сейчас, по ее словам, в 13 регионах ситуация вызывает опасения."Я надеюсь, что через несколько дней мы сможем говорить о том, что у нас таких регионов, где есть тенденция к высоким уровням и нет тенденции к снижению, будет совсем мало или абсолютно не будет", – сказала Попова.Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что риск возвращения коронавируса в Россию в виде второй волны эпидемии сохраняется. Вероятно, вспышка COVID-19 еще случится осенью. По крайней мере, по словам Поповой, власти готовятся к такому развитию событий.